Adıyaman´da terör operasyonu: 3 gözaltı

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<br>Sercan SAKAR/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN´da, terör örgütü El Kaide adına Suriye'de faailiyet yürüten İ.A.'ya para gönderdikleri belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı.<br>Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan E.D.(24), M.H.Ç.(23) ve A.C.Ö.'nün(24), terör örgütü El Kaide adına Suriye'de faaliyet yürüten İ.A.'ya para gönderdiğini belirledi. TEM Polisi, adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.<br>Operasyon düzenlenen evlerde çok sayıda örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR<br>2020-06-23 16:06:35<br>

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