Kayanın içindeki fünye korkuttu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde doğal gaz boru hattı üzerindeki kayanın içinde bulunan fünye korkuya neden oldu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi Göl Caddesi üzerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, yürüyüş yolunun 3. kilometresinde kayanın içindeki bakır kabloyu fark etti. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri doğal gaz boru hattının üst kısmında bulunan ve içerisinde fünye olan kayanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. İtfaiye ekipleri ve doğal gaz boru hattını döşeyen firma yetkilileri de olay yerinde hazır bekletildi. Kayanın çevresi iş makinesiyle kazılarak patlayıcı düzeneği olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler, kayanın içinde bulunan fünyenin boş olduğunun tespit edilmesiyle rahat bir nefes aldı.

Öte yandan kayanın içindeki fünyenin yol yapım sırasında yerleştirilmiş olabileceği tahmin edilirken, kazılan alanın daha sonra beton ile kapatıldığı öğrenildi.

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