Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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<br>Sercan SAKAR/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN´da bir sitenin bahçe duvarındaki demir korkuluklara kafası sıkışan Emirhan Gülen'i(8) itfaiye ekipleri kurtardı.<br>Olay, öğleden sonra Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin bahçesinde oynayan Emirhan Gülen başını istinat duvarındaki demir korkuluklara sıkıştırdı. Çocuğun çığlıklarını duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Gülen'i sıkıştığı yerden kurtararak ailesine teslim etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR<br>2020-06-23 17:25:13<br>

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