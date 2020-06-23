Kap Cami Mahallesi'nde asfalt çalışması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kap Cami Mahallesinde asfaltlama çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kap Cami Mahallesi Şeyh Abdurrahman Baba Caddesine asfalt döşedi. Mahalle sakinleri yapılan asfalt çalışmalarından dolayı yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.