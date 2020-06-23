Öğrenciler piknik alanını temizledi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Safvan Bin Muattal mesire alanında piknik yapan iki üniversite öğrencisi, çevredeki çöpleri toplayarak örnek bir davranış sergiledi.

Hafta sonu dinlemek için Safvan Bin Muattal mesire alanında piknik yapan 2 üniversite öğrencisi, piknik yaptıktan sonra piknik alanının çevresini temizleyerek, vatandaşların piknik yaptığı alanı temiz ve doğal görünümüne kavuşturdu.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği 3. sınıfı öğrencisi Habip Sivil, “Doğaya hak ettiği değeri vermemiz lazım. İnsanlar piknik yaptıktan sonra kendi çöplerini toplarsa çöp diye bir şey kalmaz zaten. Arkadaşımla buradaki çöpleri görünce rahatsız olduk. 32 büyük boy çöp poşeti dolusu çöp topladık. İnsanların doğayı kirletmelerinden dolaylı rahatsız oluyorum. Maalesef halkımız doğayı bilerek ya da bilmeyerek kirletiyorlar. Piknik yaptıkları bölgeyi temiz bir şekilde bırakmıyorlar. İşin üzücü yanı ise doğada yaşayan yabani hayvanlarda tehlike altında çünkü birçok kesici eşya alet etrafa atıp gittiklerinde o canlılara zarar veriyor. Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte sıcaklığın yükseldiği şu günlerde cam şişeleri bir mercek görevi görmesinden dolaylı kuru otları tutuşturup orman yangınlarına sebep olabiliyor. Halkımız daha bilinçli olmasını ve ailesi ile birlikte gelen kişiler özellikle bebekli bir ailenin çocuk bezlerin doğaya atması maalesef çok üzücü. Yaklaşık 5 tane büyük boy çöp poşeti kadar bebek bezi etrafta topladık. Lütfen çevremize karşı biraz daha duyarlı olalım" diye konuştu

Yaklaşık 2 saat süren çevre temizliği kapsamında mesire alanlarına atılan çöpler toplanarak çöp toplama noktalarına bırakıldı.

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