Odunlukta çıkan yangın korkuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde odunlukta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Fırat Mahallesi Ramazan Yıldırım sokağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf Alagöz’e ait odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mesken sakinleri, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olayda herhangi kimse yaralanmazken maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.