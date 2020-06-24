Adıyaman’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 farklı adrese yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ operasyonları kapsamında kent merkezinde 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 8 kişi yakalanırken 1 şahıs ise adresinde bulunmaması nedeniyle yakalanamadı. Polis ekipleri adresinde bulunmayan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Polis merkezine götürülen 8 kişiden A.E.Y., A.B., F.O. ve R.A. isimli kişiler tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Diğer 4 kişinin polis merkezinde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.