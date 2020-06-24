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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman Belediyesi sokak canlılarına yuva oldu

İHA

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını arttırarak sürdüren Adıyaman Belediyesi, hasta ve yaralı hayvanları rehabilitasyon merkezine getirerek bakım ve tedavisini yapıyor.

Adıyaman Belediyesi sokak canlılarına yuva oldu

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını arttırarak sürdüren Adıyaman Belediyesi, hasta ve yaralı hayvanları rehabilitasyon merkezine getirerek bakım ve tedavisini yapıyor.
Daha çok duyarlı vatandaşların ihbarıyla bulundukları yerden aldıkları yaralı ve sakat sokak hayvanlarını Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Rehabilitasyon Merkezine götürerek burada tedavi eden ekipler, her ay onlarca hayvanı eski sağlığına kavuşturuyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, rehabilitasyon merkezinde tedavi gören sokak hayvanlarının birçoğunun tedavi edildikten sonra kayıt altına alınıp, sahiplendirildiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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