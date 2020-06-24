Adıyaman’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

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<br>Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY´ye yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, belirlenen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskında, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.<br>Sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 4 şüphelinin ifade alma işlemi devam ediyor. Adresinde bulunamayan 1 şüpheli ise aranıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR<br>2020-06-24 14:50:47<br>

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