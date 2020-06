Kılınç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, her fırsatta bir araya geldiği esnaf ziyaretlerini bu kez İmamağa Mahallesinde gerçekleştirdi.

Yoğun mesaisine rağmen her fırsatta halkla bir araya gelmeye büyük özen gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın son adresi İmamağa Mahallesi Eski Samsat Caddesi esnafı oldu.

Cadde boyunca tek tek işyerlerine girip esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kılınç’ı karşılarında gören mahalle sakinleri, Belediye Başkanına hem sorunlarını iletme, hem de göreve gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür etme fırsatı buldu.

Ziyarette konuşan Başkan Kılınç, tek gayelerinin Adıyaman’a ve Adıyamanlılara hak ettikleri hizmeti sunmak olduğunu söyleyerek, “Adıyaman için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Her daim sahada halkımızla iç içeyiz. Bugün de İmamağa Mahallemizin Eski Samsat Caddesinde esnafımızla bir araya gelip, hayırlı işler temennisinde bulunduk” diye konuştu.

Vatandaşlar ise her zaman yanlarında gördükleri Başkan Kılınç’a bu duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.