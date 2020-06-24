Başkan Binzet’ten, Kaftancıoğlu ile ilgili açıklama

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza ile ilgili açıklamada bulundu.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul il Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandığı davada geçtiğimiz yıl Eylül ayında karar çıkmıştı.

Mahkeme, Kaftancıoğlu hakkında, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’, ‘kamu görevlisine alenen hakaret etmek’, ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’, ‘Halkı din ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçlarından toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası kararı vermişti.

İstinaf, yerel mahkemece kurulan hükümde usul ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığına karar vermiştir.

Bu kapsamda yerel mahkemece Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezasını hukuka uygun bulan daire, kararını temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle almıştır. İstinaf sürecinde olan dava enteresan bir şekilde dün açılanarak basına yansımıştır.

Kararın, yenilenen İstanbul seçimlerinin gerçekleştirildiği 23 Haziran’da açıklanması İstanbul seçimlerinde hezimete uğrayan ve bir türlü bunu hazmedemeyen iktidarın intikam arayışının bir göstergesidir” ifadesini kullandı.

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