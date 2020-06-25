Vali Mahmut Çuhadar, mermer ihtisas OSB arazisini inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman’ın sahip olduğu zengin ve kaliteli mermer rezervlerinin ülke ve kent ekonomisine kazandırılması amacıyla Adıyaman merkez Örenli Mahallesinde kurulma ve kamulaştırma çalışmaları devam eden Mermer İhtisas OSB arazisini yerinde inceledi.

Adıyaman’ın kaliteli mermerini ileri bir aşamaya taşıyarak kentin istihdamına ciddi bir katkı sağlayacak olan Mermer İhtisas OSB arazisini inceleyen Vali Mahmut Çuhadar, OSB’nin mevcut durumu hakkında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan’dan detaylı bilgi aldı.

Mermer yatakları bakımından zengin ve önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Adıyaman’da Mermer İhtisas OSB’nin kurulmasıyla birlikte kendi değerimiz olan mermer Adıyaman’da işlenerek yurt dışına ihraç edilmiş olacak. Bununla birlikte mermer işletmecilerine çok daha güzel bir ortamda mermer ürünlerini işlemelerini, zengin ve kaliteli ürün yelpazesi ile katma değeri daha yüksek mermerlerin satışının yapılması sağlanmış olacak.

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