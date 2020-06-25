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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti “Bir Kap Su Bir Kap Mama” kampanyası başlattı

İHA

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyası başlatıldı.

AK Parti “Bir Kap Su Bir Kap Mama” kampanyası başlattı

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığı tarafından “Bir Kap Su Bir Kap Mama” kampanyası başlatıldı.
Keleş Konağında düzenlenen basın açıklamasıyla sokak hayvanları için su ve mama kampanyası başlatıldı. Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş’ün yaptığı basın açıklamasına Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve kadın kolları üyeleri katıldı.
Perihan Gümüş yaptığı basın açıklamasında, “Bizler AK Kadınlar olarak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızca organize edilen, 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen bu basın açıklamasını sahipsiz, sessiz can dostlarımız sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamaktan gurur duyarız.
Bizlerin görevi, Allah rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar başkalarının ve diğer canlıların hayatlarını da gözetmektir. Bu hakka saygı göstermeli emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler.
Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar.
Sahibi Allah olan sokak hayvanları için, belirli günlerde ‘Bir Kap Su, Bir Kap Mama’ kampanyasına biz de AK Kadınlar olarak destek oluyoruz.
Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren ve bizlerin çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden kutlar, katılım sağlayan Basın çalışanlarımıza da teşekkür ederiz” diye konuştu.
Açıklama sonrasında kaldırımlara sokak hayvanları için yem bırakıldı.

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