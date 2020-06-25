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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Mehmet Akif Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı.

Son olarak Mehmet Akif Mahallesinin çeşitli sokaklarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan ötürü ekiplere ve yetkililere teşekkür etti.

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