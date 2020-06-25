Yeni Besni Mahallesi kısmi karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Besni ilçesinde artan korona virüs (Covid19) vakasa sayısı nedeniyle Yeni Besni Mahallesinde bazı cadde ve sokakları karantina altına alındı.

Besni Kaymakamlığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Normalleşme sürecine geçtiğimiz bugünlerde ilçemize bağlı Yeni Besni Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu vatandaşlarımızda pozitif vakalar tespit edilmiştir. İlçemizde karantina altına alınan yeni ikametler bulunmaktadır. Çevremizde illerdeki vakaların durumu özellikle ilçemizi de etkilemektedir. Özellikle Gaziantep ve Adıyaman’dan gelen misafirlerimiz konusunda hassas olmanız gerekmektedir” ifadelerini kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.