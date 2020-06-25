Besni ilçesinde tedbirler arttırıldı

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, ilçede son günlerde artış görülen korona virüsü vakaları ile ilgili açıklamada bulundu.

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, ilçede pandemi sürecinden günümüze kadar 60 civarında vaka olduğunu belirterek, bu süreçte 30 vatandaşın iyileşip karantinadan çıktığını söyledi.

İmamoğlu, tedbirleri üst seviyede aldıklarını belirterek, “İlçemize bağlı Uzunkuyu köyünde birkaç vaka meydana gelmişti. Hiçbir semptom görünmüyor ama yine de evlerinde karantina altına alındılar. Şuanda Besni genelinde korona virüsüne yakalanan hasta sayısı 60 ama bu kişilerden 30 tanesi iyileşerek hastalığı atlattı. Şuanda mevcut korona virüsüne yakalanan hasta sayısı ise 30 kişidir. Şuanda korona virüs hastalığına yakalanan 30 kişiden 23 tanesi evlerinde izole altındalar ve tedavileri devam ediyor. 2 tanesi de KYK’da tedavi altında. Yoğun bakımda yatan Besnili bir hemşerimizde bulunmamaktadır.

Şuanda devletimizin almış olduğu kararla kontrollü normalleşme sürecine geçtiğimiz için bu şekilde genel bir karar alındığı için yapılan faaliyetler bu karar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Biz bu uygulamalara tedbir olarak maske zorunluluğu getirdik. Zaten Adıyaman’da Valimiz maskesiz sokağa çıkmama kararı almıştı. Bizde alınan bu karara binaen hıfzıssıhha kurulu olarak Besni’de de bu kararın uygulanması ile ilgili karar aldık. Aynı şekilde sosyal mesafe ve diğer denetimler ile ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde emniyet, belediye, tarım ve sağlık şeklinde günlük lokantaları, restaurantları, işletmeleri, marketleri ve vatandaşların sosyal mesafelerini denetleyecek olan günlük ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Denetimlerde ekiplerimiz önce ikaz edip bilgilendiriyor, direk vatandaşa ceza kesmek istemiyoruz. Ama kurallara ve ikazlara uymayan vatandaşlarımıza da hem kendilerinin hem de toplumun sağlığı için maskeden ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarından dolayı cezai ve idari yaptırımlar da uygulamaya başladık. Denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradaki amacımız vatandaşlarımızı mağdur etmek değil. Durumu iyi olmayanlar var evet ama kurallara uymak da toplum olarak bizim görevlerimizden birisidir” dedi.

Kaymakam İmamoğlu, “Korona virüs vakalarında tedbirlerimizi sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Tapu Müdürlüğünde bir personelin ailesinde korona virüs tespit edilmişti. Bizlerde bunun akabinde idare olarak Tapu Müdürlüğünü karantina altına aldık. Buradaki amacımız hem Tapu Müdürlüğünde çalışan personelimizin sağlığı, hem de oraya gelecek olan vatandaşlarımızın sağlığını korumaktı. Bütün personeli evlerinde karantina altına aldık ve onlara da testler yaptırdık. Sonuç olarak hiçbir personelimizde korona virüsüne rastlamadık.

Besni’de son zamanlarda kaydedilen 30 vakanın çoğunluğu Gaziantep temaslı. Çünkü sizlerde biliyorsunuz Besnililerin genelde ticareti ve ilişkisi Gaziantep ile alakalı. Buradan oraya gidenlerin veya oradan buraya ailesi ile birlikte gelen kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırması sonucunda vaka sayılarımız artıyor.

Şuanda kontrollü normalleşme süreci içerisinde bulunduğumuz için risk daha fazla. Onun için herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmesi lazım. Eğer kurallara uymazsak eskiye oranla vaka sayıları artacaktır" ifadelerine yer verdi.

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