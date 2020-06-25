Başkan Özöncel’den uyuşturucu bağımlılığı ile topyekün mücadele açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özöncel’den uyuşturucu bağımlılığı ile topyekün mücadele açıklaması

İHA

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Gününde, bağımlılıktan uzak bir yaşamın önemine vurgu yaptı.

Başkan Özöncel’den uyuşturucu bağımlılığı ile topyekün mücadele açıklaması

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Gününde, bağımlılıktan uzak bir yaşamın önemine vurgu yaptı.
Yeşilay’ın 100’üncü yılında da uyuşturucu bağımlılığı ile mücadeleyi kesintisiz çok boyutlu sürdürdüğünü vurgulayan Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, “Uyuşturucu maddelerin kullanımı, insanlarda fiziksel, ruhsal ve davranışsal olarak olumsuz değişikliklere ve ölümcül sonuçlara sebep oluyor. Yeşilay olarak bu olumsuz sonuçların önüne geçmek için çalışıyor. Özellikle gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi için pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitim programı ve okulda bağımlılığa müdahale programları ile bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi ve gençlerimizde farkındalığın oluşmasını hedefliyoruz. Ayrıca ülke çapında ve uluslararası alanda düzenlediğimiz yarışma ve etkinliklerle farklı açılardan bağımlılık konusuna dikkat çekerek toplumun bilinç kazanmasını hedefliyoruz. Her yaş grubundan, bağımlı bireylerin bireysel mücadelelerine destek olmak için YEDAM’lar ile rehabilitasyon desteği veriyoruz. Yeşilay olarak yürüttüğümüz çalışmaların ilimizdeki kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyunun sahiplenmesi ve desteğiyle daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Herkesi bu konuda bilinçli olmaya ve bağımlılıklarla mücadeleye çağırıyoruz” dedi.
Özöncel, "Bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği hedefiyle kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bağımlılığı bulunan danışanlara ve yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, uyuşturucunun yanı sıra, sigara, alkol ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM’a 444 79 75 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ulaşılarak destek alınabiliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Turgut, Müdür Çelik’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Turgut, Müdür Çelik’i ziyaret etti
Besni ilçesinde tedbirler arttırıldı
YEREL HABERLER Besni ilçesinde tedbirler arttırıldı
AK Parti Adıyaman il başkanlığında platform toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER AK Parti Adıyaman il başkanlığında platform ...
Yeni Besni Mahallesi kısmi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Yeni Besni Mahallesi kısmi karantinaya alındı
Sümerevler Mahallesinde kaldırım çalışması
YEREL HABERLER Sümerevler Mahallesinde kaldırım çalışması
Kılınç, Buğdaycılar ve Bakliyatçılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kılınç, Buğdaycılar ve Bakliyatçılar Sitesi esnafıyla ...
Mehmet Akif Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması
YEREL HABERLER Mehmet Akif Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık ...
Yıldırım’dan Vali Çuhadar’a ziyaret
YEREL HABERLER Yıldırım’dan Vali Çuhadar’a ziyaret
AK Parti “Bir Kap Su Bir Kap Mama” kampanyası başlattı
YEREL HABERLER AK Parti “Bir Kap Su Bir Kap Mama” kampanyası ...
Vali Mahmut Çuhadar, mermer ihtisas OSB arazisini inceledi
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar, mermer ihtisas OSB arazisini ...
Gölbaşı ilçesinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Yeni aldığı motosiklet çalıntı çıktı
YEREL HABERLER Yeni aldığı motosiklet çalıntı çıktı
Başkan Binzet’ten, Kaftancıoğlu ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Başkan Binzet’ten, Kaftancıoğlu ile ilgili açıklama
Duayen gazeteci hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Kılınç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Kılınç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor
Adıyaman Belediyesi sokak canlılarına yuva oldu
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi sokak canlılarına yuva oldu
Adıyaman’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Milletvekili Taş’tan tütün açıklaması
YEREL HABERLER Milletvekili Taş’tan tütün açıklaması
Odunlukta çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Odunlukta çıkan yangın korkuttu
Şüpheli şahsın üzerinden kaçak telefonlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli şahsın üzerinden kaçak telefonlar ele ...
KOM ekiplerinden makaron operasyonu
YEREL HABERLER KOM ekiplerinden makaron operasyonu
AK Parti’de iki beldenin teşkilat başkanları belirlendi
YEREL HABERLER AK Parti’de iki beldenin teşkilat başkanları ...
Vali Mahmut Çuhadar’dan tarihi ören yerlerine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar’dan tarihi ören yerlerine ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X