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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Ahmet Gören idaresindeki 46 DA 130 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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