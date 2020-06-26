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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Özel İdarenin alt yapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor

İHA

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Besni ilçesinde devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Özel İdarenin alt yapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Besni ilçesinde devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Aydın Arslan, İl Genel Meclisi Üyelerimiz Halil Çiçek, Ramazan Durmuş ve Mehmet Kılınç ile birlikte, 2020 Yılı İl Özel İdaresi Yatırım Programı kapsamında Besni İlçemize bağlı Beşyol, Balkara, Karakeçi, Topkapı, Dikilitaş, Tekağaç ve Kesecik köylerinde devam eden alt yapı çalışmaları ve yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan İl Genel Meclisi Başkanımız Mehmet Can Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2002 yılında iktidara gelen AK Parti Hükümeti, her alanda olduğu gibi kırsal alanın kalkınmasına yönelik olarak da çalışmalarını her geçen gün daha da artırmaktadır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'ımızda da hizmet konusunda ki sorunlar bir bir çözülmektedir. Bugün Besni ilçemize bağlı köylerde devam eden çalışmaları il genel meclisi üyelerimizle birlikte inceleyerek muhtarlarımız ve köy heyeti ile beraber istişarelerimizi sağlıyoruz. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Besni'de de köylere yönelik olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Besni'ye bağlı köylerimizde hem içme suyu hem de ulaşım konusunda herhangi bir eksiğimiz bulunmamaktadır. Köylerin altyapı hizmetleri yüzde 95 oranında tamamlanmış ve altyapısı bulunan köylerimizde köy içi yollarının kilitli parke taşı çalışmaları tamamlanmıştır. Köylerimize yönelik taziye evi yapımları, köylerde çöp toplama hizmeti, yaz aylarında haşere ile mücadeleye yönelik ilaçlama çalışmaları ve bunlara benzer birçok hizmeti gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ‘yol medeniyettir’ anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarda milletvekillerimizin ve teşkilatımızın destekleriyle köylerimizin hizmet kalitesini daha da ileriye taşıyacağız. Bu hizmetlerdeki temel amacımız köylerimizin hizmet hususunda kalkınmasını sağlayarak şehir merkezlerinden farksız bir yapıya kavuşmasını sağlamaktır” dedi.
İl Genel Meclisi Üyelerimiz ise, Besni'ye bağlı köylerde devam eden çalışmaları bir bir yerinde incelediklerini ve köylere yönelik olarak yapılması planlanan çalışmaların koordineli bir biçimde takibinin sağlanarak yapıldığını vurguladı.
İleriye dönük olarak ise tamamen köylerin şehir standartlarına kavuşması için gayret ettiklerini ve bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emeğe geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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