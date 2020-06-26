Muhtar ve 3 kişi terör propagandasından gözaltına alındı

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da biri mahalle muhtarı olmak üzere 4 kişi terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi Muhtarı M.Y. ile 3 kişi, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi, sağlık raporlarının alınmasının ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.