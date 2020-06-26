Muhtar, PKK propagandasından gözaltına alındı

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<br>Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptıkları belirlenen biri muhtar 4 şüpheli gözaltına alındı.<br>Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçecik Mahallesi Muhtarı M.Y. ile 3 kişinin, sosyal medya hesaplarından, PKK propagandası yaptığını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, muhtar ile isimleri açıklanmayan 3 şüpheli, evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.<br>Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorguları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-06-26 17:04:21<br>

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