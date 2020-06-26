Şehit teğmen memleketine getirildi

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Irak’ta yürütülen PençeKaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül, memleketi Adıyaman’a getirildi.

PençeKaplan Operasyonu'nda terör örgütü YPG/PKK’nın düzenlediği hain saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül, askeri uçakla memleketi Adıyaman Havalimanına getirildi. Protokol üyeleri ve yakınları tarafından havalimanından alınan şehidin cenazesi Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Cami morguna kaldırıldı. Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu morga alınırken, şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Evli ve 2 aylık bir çocuk babası olan şehit için Cumartesi günü öğle namazının ardından tören düzenlenecek. Tören sonrasında Adıyaman Merkez Şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.

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