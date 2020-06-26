Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)

<br>ŞEHİT GÜL'ÜN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ<br>Pençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi. Şehit Gül'ün yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-06-26 21:59:39<br>
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