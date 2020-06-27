Otomobil ile motosiklet çarpıştı

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Adıyaman 3. Çevre yolu üzerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 3. Çevre Yolu Önceller Cami yakınlarında meydana geldi. Türkiye Petrolleri istikametinden Oduncular Pazarı istikametine ilerleyen A.D yönetimindeki 02 HP 405 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen N.K. yönetimindeki 02 BE 183 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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