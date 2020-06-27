Kahta’da Köylere hizmet götürme birliği toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kaymakamımız Sayın Saadettin Doğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı dolayısıyla ilçeye bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Kaymakam Saadettin Doğan’ın’nın konuşmasının ardından yapılan yoklama neticesinde salt çoğunluk sağlanarak divan teşekkülüne geçildi. Çoğunluğun sağlanmasının ardından Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliğine iki genel meclis üyesi ile iki muhtar üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan seçimde ilçeye bağlı köy muhtarları oy kullandı. Oy kullanımından sonra kullanılan oyların tasnifine geçildi.

Yapılan seçimde Kavaklı Köyü Muhtarı Adem İşeri ile Bağözü Köyü Muhtarı İsmet Karakuş Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeliğine seçilirken, Birlik Encümen üyeliğine ise İl Genel Meclis Üyesi Sırrı Köse ile Mustafa Kavak seçildi.

Kaymakam Doğan seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği seçiminin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bugüne kadar hizmet etmiş tüm arkadaşlarımıza verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak arkadaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.