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Pençe-Kaplan Operasyonunun şehidi toprağa verildi 2 aylık Metahan ile askeri personel ilgilendi

İHA

Irak'ta yürütülen PençeKaplan Operasyonunda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Pençe-Kaplan Operasyonunun şehidi toprağa verildi 2 aylık Metahan ile askeri personel ilgilendi

Irak’ta yürütülen PençeKaplan Operasyonunda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül, memleketi Adıyaman’da toprağa verildi.
Terör örgütü YPG/PKK’nın düzenlediği hain saldırıda şehit düşen 2 aylık 1 çocuk babası Piyade Teğmen Yunus Gül’ün (29) cenaze töreni Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camisinde düzenlendi. Şehidin eşi Hülya Gül, kucağında 2 aylık bebeği Metehan ile birlikte geldi. Küçük Metehan’ı annesi kucağından indirmezken, askeri personel bebek ile ilgilendi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende şehidin Babası Ali Gül ve yakınları tabuta sarıldı. Öğle namazının ardından düzenlenen törende cenaze namazı kılındıktan sonra ‘helallik’ alındı. Tekbirler ve sloganlar eşliğinde askerlerin omuzunda Adıyaman Şehitliğinde toprağa verildi.
Şehit teğmen Yunus Gül’ün 2018 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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