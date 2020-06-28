Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile Kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Adem Sarıköse idaresindeki 80 ER 714 plakalı kamyon ile aynı istikamete giden Sefa Gözber idaresindeki 46 ABZ 401 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Sefa Gözber yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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