Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette boğuldu (2)

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<br>CENAZELER GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ<br>Adıyaman´ın Çelikhan ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren ve boğularak yaşamlarını yitiren Talha Açıkgöz (17) ve arkadaşı Hüseyin Horuz´un (19) cenazeleri, otopsilerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edildi. Öğle namazın ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte 2 arkadaş gözyaşları arasında Çelikhan Belediye Mezarlığı'nda son yolcuğunu uğurlandı.Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-06-28 16:31:12<br>

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