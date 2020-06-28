Başkan Binzet’en, Adıyaman’ın sosyo-ekonomik gelişmişlik araştırması açıklaması

CHP Adıyaman Milletvekili Burak Binzet, Adıyaman’ın 19962018 yılları için gerçekleştirilen iller arası sosyoekonomik gelişmişlik araştırması nedeniyle tepki gösterdi.

Adıyaman’a 2002’den sonra yapılan yatırımlarla ilgili önceki günlerde açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanını eleştiren CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman’ın sosyoekonomik, gelişmişlik araştırmalarında 20032018 yılları arasında 7 sıra gerileme yaptığını vurguladı. Başkan Binzet, “3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti tek başına iktidara geldi. 20022018 arasında yapılan seçimlerde Adıyaman’ın toplam 5 milletvekilinin 4’ünü AK Parti kazandı. Başbakanlığa bağlı olan Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) yaptığı iller arası sosyoekonomik gelişmişlik araştırması sırlamasında, 1996 yılında, toplam 80 il arasında Adıyaman 61. sırada yer almıştır. AK Partinin tek başına iktidarda olduğu 2003 yılında toplam 81 il arasında 65. sırada yer almıştır. AK Partinin tek başına iktidarda olduğu 2018 yılında Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı iller arası sosyoekonomik gelişmişlik araştırması sırlamasında, toplam 81 il arasında 72. sırada yer almıştır. Adıyaman, AK Partinin tek başına iktidarda olduğu 20032018 arasında 7 sıra gerilemiştir. Bilimsel değeri olan açıklamalar kaynak gösterilerek gerekirse kopyalayapıştır yöntemi ile sunulabilir. Bunun gerekçesi insanların doğru ve gerçekçi kaynaklara ulaşmasını sağlamaktır" diye konuştu.

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