Gerger’in Şamani Mezrası karantina altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gerger’in Şamani Mezrası karantina altına alındı

İHA

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyünün Şamani Mezrası korona virüs (Covid19) nedeniyle karantina altına alındı.

Gerger’in Şamani Mezrası karantina altına alındı

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyünün Şamani Mezrası korona virüs (Covid19) nedeniyle karantina altına alındı.
İstanbul’dan Şamani Mezrasına gelen bir kişiden korona virüsü, 3 kişiye bulaştı. Köyde korona virüsü pozitif çıkan kişi sayısının 3 olması üzerine Gerger İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Şamani Mezrasının karantina alınmasına karar verdi.
Mezraya jandarma tarafından giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Çuhadar: "Tütün üreticilerine zarar verecek bir durum yok" Vali Çuhadar tütüncüler ile görüştü
YEREL HABERLER Vali Çuhadar: "Tütün üreticilerine zarar verecek bir ...
Bölge trafik ekiplerinin uygulamaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bölge trafik ekiplerinin uygulamaları devam ediyor
Vali Mahmut Çuhadar, tütün üreticilerinin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar, tütün üreticilerinin sorunlarını ...
Başkan Binzet’en, Adıyaman’ın sosyo-ekonomik gelişmişlik araştırması açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Binzet’en, Adıyaman’ın sosyo-ekonomik ...
İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu
YEREL HABERLER İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları ...
Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette boğuldu (2)
YEREL HABERLER Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette ...
Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette boğuldu
YEREL HABERLER Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette ...
(Düzeltme) İki arkadaş girdikleri baraj göletinde boğuldu
YEREL HABERLER (Düzeltme) İki arkadaş girdikleri baraj göletinde ...
İki arkadaş girdikleri baraj göletinde boğuldu
YEREL HABERLER İki arkadaş girdikleri baraj göletinde boğuldu
Vali Mahmut Çuhadar, boğulma olaylarına karşı uyardı
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar, boğulma olaylarına karşı uyardı
Milletvekili Aydın, Erkenek içme suyu şantiye alanını gezdi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın, Erkenek içme suyu şantiye alanını ...
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Gölete giren genç boğuldu Serinlemek için arkadaşıyla Atatürk Barajına giren genç boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gölete giren genç boğuldu Serinlemek için arkadaşıyla ...
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Baraja giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Baraja giren genç boğuldu
Göçük altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı
YEREL HABERLER Göçük altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı
Kahta’da göçük altında kalan işçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahta’da göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Adıyaman’da otomobil yangını
YEREL HABERLER Adıyaman’da otomobil yangını
Ziraat Odası başkanlarından ‘tütün’ açıklaması
YEREL HABERLER Ziraat Odası başkanlarından ‘tütün’ açıklaması
Alışverişe çıkan terörist yakalandı Yakalanan terörist örgütün sığınaklarının yerini gösterdi
YEREL HABERLER Alışverişe çıkan terörist yakalandı Yakalanan ...
Şehit Gül, son yolculuğuna uğurlandı- Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Şehit Gül, son yolculuğuna uğurlandı- Ek Fotoğraflar
Şehit Gül, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Gül, son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kaplan Operasyonunun şehidi toprağa verildi 2 aylık Metahan ile askeri personel ilgilendi
YEREL HABERLER Pençe-Kaplan Operasyonunun şehidi toprağa verildi 2 ...
Kahta’da Köylere hizmet götürme birliği toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kahta’da Köylere hizmet götürme birliği toplantısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X