Gerger’in Şamani Mezrası karantina altına alındı

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Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyünün Şamani Mezrası korona virüs (Covid19) nedeniyle karantina altına alındı.

İstanbul’dan Şamani Mezrasına gelen bir kişiden korona virüsü, 3 kişiye bulaştı. Köyde korona virüsü pozitif çıkan kişi sayısının 3 olması üzerine Gerger İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Şamani Mezrasının karantina alınmasına karar verdi.

Mezraya jandarma tarafından giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

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