Çiftliğin kümesinde yılan yakalandı

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Adıyaman’da çiftliğin kümesinde görülen zehirli engerek yılanı itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Biriketciler Sitesi üzerinde bulunan çiftlikte yılanı fark eden işletme çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çiftliğin kümesine giren yılanı yakaladı.

Yılanın zehirli engerek yılanı olduğu ve daha sonra doğaya salındığı öğrenildi.

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