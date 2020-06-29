Anız yangını korkuttu

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Adıyaman Marangozcular Sitesi yanında meydana gelen anız yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesinde bulunan Marangozcular Sitesi yanında bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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