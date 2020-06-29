Hasta ikiz çocuklar yardım bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasta ikiz çocuklar yardım bekliyor

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Menderes Mahallesinde ikamet eden Aytaç ve Sunay Mamiraş çiftinin 1.5 yaşındaki ikiz çocukları Ayaz ve Poyraz yaklaşık 7 ay önce yakalandıkları kromozom bozukluğu hastalığı nedeniyle ameliyat olmayı bekliyor.

Hasta ikiz çocuklar yardım bekliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Menderes Mahallesinde ikamet eden Aytaç ve Sunay Mamiraş çiftinin 1.5 yaşındaki ikiz çocukları Ayaz ve Poyraz yaklaşık 7 ay önce yakalandıkları kromozom bozukluğu hastalığı nedeniyle ameliyat olmayı bekliyor.
Sunay ve Aytaç çifti çocuklarını ameliyat etmek için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.
Çocuklarının 10 aylıkken bu ameliyatının olması gerektiğini belirten Sunay Mamiraş “ Çocuklarımın sağlıklı bir şekilde büyümeleri bu ameliyata bağlı. İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinin gerçekleştireceği ameliyat için 50 bin TL ye ihtiyacımız var. Ben çalışmıyorum. Eşim tekstil işçisi ve ameliyata gücümüz yetmiyor. Sizin aracılığınızla devlet büyüklerimize ve hayırseverlere seslenmek istiyorum. Lütfen sesimizi duyun. Bize yardım edin. Çocuklarım yaşasın istiyorum. Ameliyat için bize destek verin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kümese giren yılan korkuttu
YEREL HABERLER Kümese giren yılan korkuttu
Aç ve susuz baykuş yavrularını mahalle muhtarı kurtardı
YEREL HABERLER Aç ve susuz baykuş yavrularını mahalle muhtarı ...
Anız yangını korkuttu
YEREL HABERLER Anız yangını korkuttu
Kılınç’tan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı
YEREL HABERLER Kılınç’tan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske ...
Siteler Mahallesinde kaldırım çalışması
YEREL HABERLER Siteler Mahallesinde kaldırım çalışması
Çiftliğin kümesinde yılan yakalandı
YEREL HABERLER Çiftliğin kümesinde yılan yakalandı
Adıyaman Gerger'de 1 mezra, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman Gerger'de 1 mezra, karantinaya alındı
Adıyaman Gerger'de 1 mezra, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman Gerger'de 1 mezra, karantinaya alındı
Başkan Dağtekin tütüncü esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin tütüncü esnafıyla bir araya geldi
Altınşehir Mahallesinde altyapı çalışması
YEREL HABERLER Altınşehir Mahallesinde altyapı çalışması
Nemrut Dağı'nın Uzay Çağı çalışması ilgi gördü
YEREL HABERLER Nemrut Dağı'nın Uzay Çağı çalışması ilgi gördü
Milletvekili Tutdere, tütün üreticileri ve satıcılarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, tütün üreticileri ve ...
Gerger’in Şamani Mezrası karantina altına alındı
YEREL HABERLER Gerger’in Şamani Mezrası karantina altına alındı
Vali Çuhadar: "Tütün üreticilerine zarar verecek bir durum yok" Vali Çuhadar tütüncüler ile görüştü
YEREL HABERLER Vali Çuhadar: "Tütün üreticilerine zarar verecek bir ...
Bölge trafik ekiplerinin uygulamaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bölge trafik ekiplerinin uygulamaları devam ediyor
Vali Mahmut Çuhadar, tütün üreticilerinin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar, tütün üreticilerinin sorunlarını ...
Başkan Binzet’en, Adıyaman’ın sosyo-ekonomik gelişmişlik araştırması açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Binzet’en, Adıyaman’ın sosyo-ekonomik ...
İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu
YEREL HABERLER İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları ...
Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette boğuldu (2)
YEREL HABERLER Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette ...
Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette boğuldu
YEREL HABERLER Talha ve Hüseyin serinlemek için girdikleri gölette ...
(Düzeltme) İki arkadaş girdikleri baraj göletinde boğuldu
YEREL HABERLER (Düzeltme) İki arkadaş girdikleri baraj göletinde ...
İki arkadaş girdikleri baraj göletinde boğuldu
YEREL HABERLER İki arkadaş girdikleri baraj göletinde boğuldu
Vali Mahmut Çuhadar, boğulma olaylarına karşı uyardı
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar, boğulma olaylarına karşı uyardı
Milletvekili Aydın, Erkenek içme suyu şantiye alanını gezdi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın, Erkenek içme suyu şantiye alanını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X