Adıyaman Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi Kireçhane ve vatan caddelerinde kaldırım çalışması başlatıldı.

Fatih Mahallesinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bu caddelerdeki çalışmaların tamamlanmasından sonra çalışmaların belirlenen diğer noktalarda devam edeceğini belirtti. Kireçhane ve Vatan Caddesi sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve ekibine teşekkür etti.

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