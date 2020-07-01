Kahta İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir ikametin çatı katında saksıda hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Kahta ilçesinde uyuşturucu nakleden, satan ve ekim işi yapan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, H.A. isimli şahsın ikamet ettiği evin çatı katında saksı içerisinde, bahçe kısmında ve arazisinde hint keneviri bitkisi ele geçirildi. 5 saksı içerisinde 16 kök, ikamet bahçesinde 235 kök olmak üzere toplam 251 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkilerine el konulurken, H.A. gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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