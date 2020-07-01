Çiçek saksısındaki kenevire 1 gözaltı

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda çiçek saksılarına ekilmiş 251 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.<br>Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler evde yaptığı aramada çiçek saksılarına ekili olarak 251 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler ev sahibi H.A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-07-01 15:26:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.