Modern eğitim için işbirliği protokülü

Adıyaman Belediyesi, öğrencilerin daha modern şartlarda eğitim görmelerine katkı sağlamak için il milli eğitim müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzaladı.

Eğitime verdiği desteklerle eğitim camiası ile öğrenci ve velilerin takdirini toplayan Adıyaman Belediyesi, Adıyamanlı öğrencilerin daha modern şartlarda eğitim alabilmelerine katkı sağlamak için il milli eğitim müdürlüğü ile önemli bir işbirliğine imza attı.

Adıyaman Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş ile Adıyaman İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban arasında Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında imzalanan protokol hakkında bilgi veren Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, “Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediyemiz arasında eğitim, sosyal ve kültürel çalışmalarda işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile Adıyaman Belediyesi olarak, eğitimin öneminin arttığı çağımızda ilimizdeki çocuklarımız için uygulanacak olan 21. yüzyıla uygun ileri eğitim sınıfları ve proje çalışmalarına destek vereceğiz. Proje ortağı olarak ilimizdeki tüm çocukların yararlanabileceği engelsiz ortamların oluşmasına katkı sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban ise eğitim konusunda her zaman büyük gayretler ortaya koyan Adıyaman Belediyesi yetkililerine, verdikleri ve verecekleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.