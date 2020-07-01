Mehmet Akif Mahallesinin altyapısı yenileniyor

'Anneannem ve ben'

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Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesinde altyapı çalışmalarına başladı.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getiren yetkililer, Mehmet Akif Mahallesinde başlatılan altyapı döşeme çalışması ile mahallede meydana gelen sorunların önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

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