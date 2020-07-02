Adıyaman'da, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

'Anneannem ve ben'

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, gece saatlerinde AdıyamanKömür Beledisi karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Engin Çiftçi yönetimindeki 02 AN 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Engin Çiftçi ile birlikte otomobilde bulunan Abdullah Çiftçi ve Hanım Çiftçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-07-02 01:01:12<br>

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