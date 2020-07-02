Adıyaman’da ilk defa ERCP işlemi yapıldı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gastroenteroloji uzmanları tarafından ilk defa endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) işlemi başarıyla yapıldı.

Safra yolları, karaciğer ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi) işlemi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki hastaya ilk kez uygulandı.

Adıyaman’da yaşayan 59 yaşındaki Sultan Şimşek ve 44 yaşındaki Nedim Tuluk isimli iki hasta karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gastroenteroloji Uzmanları Dr. Hüseyin Kaçmaz, Dr. Ali Rıza Çalışkan ve ekibi tarafından başarı bir şekilde gerçekleşen uygulama sonucunda safra yollarında taş bulunan iki hasta ERCP işlemi uygulanarak sağlığına kavuştu. Yapılan tetkikler sonucunda her iki hastada da safra yollarında çok sayıda taş tespit edildiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Kaçmaz, “Bu işlem Türkiye genelinde belli sayıda merkezlerde yapılmaktadır. ERCP, Safra yolları, karaciğer ve pankreas bezinin bir takım hastalıklarında tanı ve tedavisinde kullanılan ileri düzey bir yöntemidir. Endoskopik olarak gerçekleştirilen bu işlemde, ameliyata gerek kalmadan hastanın safra yollarına girilerek müdahale edilebilmektedir. Safra yollarında taş bulunan iki hastamızın da safra yollarını temizleyerek başarılı bir işlem gerçekleştirdik. Hastalarımızı servise alarak takibine devam ediyoruz. Bu ameliyatın hastanemizde gerçekleştirmesinde büyük emekleri olan Başhekimimiz Doç. Dr. Fatih Doğan ve hastane yönetimimize teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ise, “Hastanemiz ilk ve yeni uygulamalara her gün bir yenisini ekliyor. Modern tıbbi teknoloji cihazlarımız ile tüm branşlarda başarılı ameliyatlar yapmaktayız. Uzman hekimlerimiz ve deneyimli sağlık çalışanları ile birlikte sadece ilimize değil bölgemize ve diğer illerden gelen hastalarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmaktayız. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) işleminin ilimizde yapılabilmesi için büyük emekler sarf ettik. İlimizde ilk defa iki hastamıza ERCP işlemi başarılı bir şekilde uygulandı. Gastroenteroloji Uzmanlarımız Dr. Hüseyin Kaçmaz, Dr. Ali Rıza Çalışkan ve ekibini tebrik ediyor, hastalarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

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