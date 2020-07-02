Tutuklanan PKK'lı, örgüte ait 2 sığınağın yerini söyledi

'Anneannem ve ben'

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´nın Gerger ilçesinde sivil kıyafetler giyerek markete alışveriş yapmaya gelen terör örgütü PKK/KCK üyesi 'Mervan' kod adlı Murat Akcan, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akcan'ın verdiği ifade doğrultusunda tespit edilen örgüte ait 2 sığınakta, yaşam malzemeleri ele geçirildi. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 20 Haziran günü Gerger'de sivil kıyafet giyerek markete alışveriş yapmaya gelen kişinin Mervan kod adlı terör örgütü PKK/KCK üyesi Murat Akcan olduğunu tespit etti. Kaçmaya çalışan Akcan, kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorgulanan Murat Akcan ifadesinde, terör örgütünün kış üslenmesi için kullandığı 2 sığınağın yerini söyledi. Ekipler 26 Haziran günü Karagöl mevki, Kızılgevan Tepe ve Gaja Tepe bölgelerine düzenlediği operasyon ile 2 sığınağı buldu. Sığınaklarda yapılan aramalarda bidonlar içine gizlenmiş, 6 batarya, 2 güneş paneli, 2 kablo bağlı pil bloğu, 4 radyo, 5 not defteri, 12 örgütsel kitap, 8 el feneri, 400 metre kablo, 1 akımölçer, 1 ses kayıt cihazı, 1 kuzineli soba, 3 akü, 1 dörtlü ocak, 2 çift ayakkabı, 1 ışıldak, 75 farklı boyutlarda pil, 1 keser, 1 kazma ve 1 kilo 250 gram muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.<br>İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Akcan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-07-02 13:55:24<br>

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