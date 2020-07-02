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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda 543 adet obje ele geçirildi.

Adıyaman’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda 543 adet obje ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 543 adet tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ele geçirildi. A.K. ve F.K., isimli 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda objeler polis ekiplerince muhafaza altına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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