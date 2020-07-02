Pazarda fiyat denetimi

'Anneannem ve ben'

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Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında fiyat denetimi yaptı.

Korona virüs dolayısıyla birçok üründe fiyat artışı yaşanması üzerine harekete geçen Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarlarda fiyat denetimi yaptı.

Denetimlerde ürünleri vatandaşa yüksek fiyattan satan esnafların uyarıldığını belirten yetkililer, denetimlerin devam edeceğini söyledi.

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