Akıntıya kapılan kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı

<br>Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan Doğan Çalgıcı'yı (22), çevredekiler kurtardı. <br>Olay, akşam saatlerinde tarihi Cendere köprüsü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için Kahta Çayı'na giren Doğan Çalgıcı, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çalgıcı'nın çırpındığını görenler suya atlayıp, kısa sürede kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Çalgıcı'yı, Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Çalgıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Haci BOZKURT<br>2020-07-02 20:57:26<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.