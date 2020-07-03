Adıyaman'da sahte paraya 4 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, piyasaya sahte para süren 4 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yerlerinde sahte para ile alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenlenen operasyonla sahte parayı piyasaya sürdüğü belirlenen R.T., M.E.T., M.D. ve B.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada ise 100 liralık banknotlar halinde toplam 11 bin 400 lira sahte para ele geçirildi. Paraya el koyan ekipler 4 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-07-03 14:58:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.