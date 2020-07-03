Traktör altında can pazarı: 3 yaralı Hançer Timi yaralıları sakinleştirip moral vermek için uğraş verdi

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Traktör altında kalan çift, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Tabur Komutanlığı yakınlarında tarla sulamasından dönen Mahmut Acar idaresindeki 02 AAR 514 plakalı Massey Ferguson marka traktör, şarampole devrildi. Devrilme esnasında traktörde bulunan Songül Acar kendisini traktörden atarken traktör sürücüsü Mahmut Acar ile eşi Remziye Acar, traktör altında kaldı. Traktörün devrildiğini fark eden Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli askerler olay yerine koştu. Buraya gelen askerler 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara devrilen traktör altından çıkarmak için yoğun uğraşlar sarf etti. Ekipler yaralıları traktör altından çıkarabilmek için mücadele ederken Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı Hançer Timi ise yaralıların ellerinden tutarak onlara moral verip sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundukları yerden çıkarılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara taşındı. Şarampolde bulunan yaralılar Hançer Timinin kol kola girip bir birlerini çekmesiyle yaralılar çıkarıldı. Ambulanslara alınan çift ile traktörden atlayarak yaralanan Songül Acar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Remziye ve Mahmut Acar çiftinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken Songül Acar’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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