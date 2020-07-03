Adıyaman’da sahte para operasyonu: 4 gözaltı 11 Bin 400 TL sahte para ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sahte para operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen R.T., M.E.T. ve M.D., isimli 3 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların araçlarında yapılan aramalarda 14 adet 100 TL sahte banknot ele geçirildi. 3 Şahsın sahte para temin ettiği iddia edilen B.Ş., isimli şahıs ise Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yakalandı. Şahsın yapılan üst aramalarında 100 adet 100 TL lik banknot ele geçirildi. Toplam ele geçirilen 11 bin 400 TL sahte paralara el konulurken 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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