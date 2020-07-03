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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Binzet, Adıyamanlı vatandaşları salgına karşı uyardı

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, artan Korona Virüsü (Covid19) vakalarına karşı Adıyamanlı vatandaşları uyardı.

Başkan Binzet, Adıyamanlı vatandaşları salgına karşı uyardı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, artan Korona Virüsü (Covid19) vakalarına karşı Adıyamanlı vatandaşları uyardı.
Başkan Binzet, Sağlık Bakanlığının hazırladığı Korona Virüs vaka raporuna göre Türkiye’de Haziran sonu itibarıyla toplam 198 bin 284 tespit edildiğini söyleyerek son bir haftada doğu illerindeki artış ise endişe verici boyutta olduğunu belirtti.
Başkan Binzet, “Vakaların iyileşme oranı yüzde 86.4, ölüm oranı yüzde 2.57 olarak belirlendi. Vefat sayısı ise İstanbul’da 2 bin 687, Batı Marmara’da 152, Ege’de 490, Doğu Marmara’da 534, Batı Anadolu’da 336, Akdeniz’de 124, İç Anadolu’da 84, Batı Karadeniz’de 182, Doğu Karadeniz’de 89, Kuzeydoğu Anadolu’da 63, Doğu Anadolu’da 53, Güneydoğu Anadolu’da 303 olarak kayda geçti. Son 7 günde Güneydoğu’daki vaka sayılarında artış dikkat çekti.
Hükumetin normalleşme sürecini başlatması ile kısmi olarak ne yazık ki vatandaşlarımız da tedbirleri elden bıraktı. Özellikle toplu bulunan yerlerde vatandaşlarımızdan tek ricam fiziki mesafeye dikkat ederek maskesiz asla dışarı çıkmamalarıdır. Çok fazla ihtiyaç olmadığı takdirde kalabalık ortamlardan uzak durmalıdırlar. Şimdi düğün sezonunun da tekrar başlaması ile farklı illerden gelen vatandaşlarımız mevcut. Özellikle onlardan ricam bir şey olmaz diyerek akrabalarına yaklaşmaları, tokalaşarak, sarılarak hasret gidermeleri hem kendi sağlıkları açısından hem de akrabalarının sağlıkları açısından kesinlikle yapmamaları gereken bir davranıştır. Sağlık bakanlığının verilerine göre ilimizin de bulunduğu Güney Doğu Anadolu Bölgesinde vakalarda ciddi artış yaşandığı gözler önüne serilmiştir.
Bugün Gölbaşı ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Gölbaşı ilçesinin Miçolar mezrası salgın nedeniyle karantina altına alındı. 14 Gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Lütfen biraz daha sabır diyorum. Miçolar mezrasındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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