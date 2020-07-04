Gölbaşı’nda dev çekirge görüldü

5 bin nüfuslu mahallede öyle bir şey eksik ki!

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında görülen dev çekirgeyi görüntüleyen çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi.

Edinilen bilgiye göre, Kurugeçit Mahallesi Gölbaşı Gölü yürüyüş yolu üzerinde yaklaşık 25 santimetrelik dev, etçil çekirge türü görüldü. Çekirgeyi gören vatandaş gözlerine inanamadı. Çekirgenin iriliği, çene ve bacaklarındaki dikensi yapıdan dolayı paniğe kapıldı.

Çekirgeyi gören Eyüp Dağlılar, "45 yaşıma geldim ilk defa böyle büyük bir çekirge gördüm boyun antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetre kadar olabilir bu çekirgeler ekili arazilere zarar verebilir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.