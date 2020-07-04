Gölbaşı´nda görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı

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<br>Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde görülen 25 santimetrelik dev çekirge, şaşkınlık yarattı.<br>Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı´nda yürüyüş yapan Eyüp Dağlılar (45), yol üzerinde dev çekirge gördü. Dağlılar, çekirgenin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Etçil bir tür olduğu belirlenen dev çekirgeyi ilk kez gördüğünü söyleyen Dağlılar, "Ömrümde ilk defa böyle büyük bir çekirge gördüm. Antenleriyle birlikte ölçersek yaklaşık 25 santimetre gelir. Bu çekirgeler ekili tarım arazilerine zarar verir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Ahmet KORKMAZ<br>2020-07-04 15:08:57<br>

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